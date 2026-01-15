Il digiuno intermittente fa bene al cervello svelato il segreto biochimico
Il digiuno intermittente, adottato da molte persone, consiste nel limitare l’assunzione di cibo a una finestra di circa otto ore, mentre il resto della giornata viene dedicato al digiuno. Questa pratica non solo favorisce una migliore gestione del peso, ma ha anche effetti positivi sulla salute cerebrale, grazie a meccanismi biochimici che supportano la funzione e la protezione del cervello nel tempo.
(Adnkronos) – Il digiuno intermittente fa bene anche al cervello. La pratica estremamente diffusa prevede la divisione della giornata in una finestra in cui si assume cibo, generalmente 8 ore, e una in cui si digiuna per 16 ore. Altri modelli propongono alternanza tra giorni di alimentazione 'normale' e giorni di digiuno, fino ad uno.
