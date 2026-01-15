Il deputato Testa sull' alberghiero De Cecco | 2026 segna la svolta diventa Istituto Superiore per nuovi indirizzi del futuro
Il deputato Testa annuncia che nel 2026 l’istituto alberghiero De Cecco di Pescara diventerà un Istituto Superiore, introducendo nuovi indirizzi formativi. Questa trasformazione mira a consolidare il ruolo dell’istituto come centro di eccellenza dell’istruzione superiore in Abruzzo, con un’offerta educativa ampliata e innovativa. La ristrutturazione intende valorizzare la tradizione, integrandola con percorsi aggiornati e orientati al futuro, rafforzando così il ruolo formativo della
«L’istituto “De Cecco” di Pescara entra ufficialmente in una nuova era. Con l’ampliamento dell’offerta formativa e la nascita di due indirizzi altamente innovativi, l’istituto si trasforma in un vero e proprio polo d’eccellenza dell’istruzione superiore abruzzese, capace di coniugare tradizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
