Il cuore di Magnani | Tiferò sempre per voi

Il trasferimento di Giangiacomo Magnani dalla Reggiana è stato ufficializzato tramite un comunicato del club, accompagnato da un messaggio di ringraziamento da parte del difensore. Magnani, nato a Correggio nel 1995, ha espresso il suo affetto e la stima verso la squadra con le parole:

The end. Non c’erano ormai più dubbi sull’addio di Giangiacomo Magnani alla Reggiana, ma adesso c’è anche l’ufficialità, sancita da un comunicato del club granata e dal messaggio di gratitudine espresso dal difensore classe ’95 nativo di Correggio. La vera notizia, nonché la più bella e importante, riguarda però gli affetti più cari e le condizioni di salute della moglie. "Vi scrivo con grande emozione e immensa riconoscenza. Vi scrivo nella consapevolezza che ogni saluto porti con sé un velo di malinconia. Vi scrivo per dirvi che oggi, deposte le bandiere, non è un giorno triste. È il giorno in cui una ragazza, una figlia, una mamma, dopo una notte buia lunga mesi, può finalmente sedersi e osservare le prime luci dell’alba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

