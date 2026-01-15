Il Comune propone possibili soluzioni per l' atletica leggera ma l' allenamento-protesta è confermato

Il Comune ha avviato un tavolo tecnico per individuare soluzioni alle criticità segnalate dalle società di atletica leggera, in seguito alla protesta programmata domani. Nonostante le possibili alternative proposte, l’allenamento-protesta è confermato, evidenziando l’importanza di affrontare le questioni relative alla sede degli atleti. La discussione mira a trovare un equilibrio tra le esigenze degli sportivi e le risorse disponibili.

Dopo l'annuncio della manifestazione di protesta organizzata domani da alcune società di atletica leggera per sensibilizzare sulla mancanza di una sede idonea per gli atleti, il Comune è corso ai ripari convocando un tavolo tecnico con l’obiettivo di individuare soluzioni alle criticità emerse nei giorni scorsi dopo la chiusura del campo di baseball di viale Calabria nel quale si allenavano i tesserati di diverse società. La riunione a palazzo San Giorgio (attesa da giorni ma indetta con pochissimo preavviso) è stata voluta dall’amministrazione comunale per dare risposte a società e famiglie, che vivono una situazione di disagio e sacrifici da due anni per l'indisponibilità del campo Coni, interessato dalla ristrutturazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

