Il Comune di Angone senza medici | Diamo incentivi a chi verrà a salvare l' ospedale
Il Comune di Angone, in provincia di Isernia, ha avviato un'iniziativa per affrontare la carenza di medici presso l’ospedale San Francesco Caracciolo. Attraverso un pacchetto di incentivi, l’amministrazione mira a attirare professionisti sanitari e garantire servizi essenziali alla comunità locale, contribuendo a preservare la funzione dell’ospedale nel territorio.
Per contrastare la cronica carenza di medici e difendere l'ospedale San Francesco Caracciolo, il piccolo comune di Angone, cittadina in provincia di Isernia in Molise, lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti. La giunta ha stanziato quattro mila euro all'anno per l'affitto, il rimborso del 50% delle utenze e una serie di agevolazioni: abbonamento gratuito a teatro, accesso libero a impianti sportivi ed eventi cultuali e parcheggi sulle strisce blu senza pagamento. Una risposta a un'emergenza che va avanti da tempo, tra pensionamenti e nuovi arrivi che non si vedono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Angone chiama i medici: incentivi per salvare l'ospedale
Leggi anche: Novate senza medici di famiglia: "Il Comune non fa abbastanza"
Ai medici che scelgono Agnone incentivi per casa, bollette e tempo libero; Agnone, benefit dal Municipio per attrarre medici al Caracciolo; Medici cercasi ad Agnone: 4mila euro l’anno, bollette dimezzate e teatro gratis per chi sceglie il ‘Caracciolo’; Medici cercasi ad Agnone: 4mila euro l'anno, bollette dimezzate e teatro gratis per chi sceglie il 'Caracciolo'.
Medici cercasi ad Agnone: 4mila euro l’anno, bollette dimezzate e teatro gratis per chi sceglie il ‘Caracciolo’ - ] ... ecoaltomolise.net
Ai medici che scelgono Agnone incentivi per casa, bollette e tempo libero - Il Comune molisano prova ad arginare la carenza di camici bianchi: 4. avvenire.it
Agnone, incentivi per i medici: la Giunta comunale rilancia il “Caracciolo” - Un segnale concreto per il futuro dell’ospedale “Caracciolo” arriva dalla Giunta comunale di Agnone, guidata dal sindaco Daniele ... molisenetwork.net
Il Comune di Agnone lancia un’iniziativa concreta per attrarre medici all’ospedale “San Francesco... x.com
Il Comune di Agnone è partner del progetto MOLIDIG – Molise Digitale, un importante programma dedicato alla crescita del territorio attraverso formazione, innovazione e competenze digitali. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente sabato 10 gennaio 2026 facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.