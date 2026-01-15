Il Comune di Agnone senza medici | Diamo incentivi a chi verrà a salvare l' ospedale
Il Comune di Agnone, in provincia di Isernia, affronta la carenza di medici offrendo incentivi per incentivare il personale sanitario a lavorare presso l’ospedale San Francesco Caracciolo. Questa iniziativa mira a garantire servizi essenziali alla comunità e a sostenere la struttura ospedaliera in un contesto di crescente difficoltà nel reperimento di professionisti medici.
Per contrastare la cronica carenza di medici e difendere l'ospedale San Francesco Caracciolo, il piccolo comune di Agnone, cittadina in provincia di Isernia, in Molise, lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti. La giunta ha stanziato quattromila euro all'anno per l'affitto, il rimborso del 50% delle utenze e una serie di agevolazioni: abbonamento gratuito a teatro, accesso libero a impianti sportivi ed eventi cultuali e parcheggi sulle strisce blu senza pagamento. Una risposta a un'emergenza che va avanti da tempo, tra pensionamenti e nuovi arrivi che non si vedono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Il Comune di Angone senza medici: "Diamo incentivi a chi verrà a salvare l'ospedale"
Leggi anche: Angone chiama i medici: incentivi per salvare l'ospedale
Ai medici che scelgono Agnone incentivi per casa, bollette e tempo libero; Agnone, benefit dal Municipio per attrarre medici al Caracciolo; Benefit ai medici del Caracciolo, Saia difende la scelta: «Nessuno svantaggio per i cittadini di Agnone; Medici cercasi ad Agnone: 4mila euro l'anno, bollette dimezzate e teatro gratis per chi sceglie il 'Caracciolo'.
Medici cercasi ad Agnone: 4mila euro l’anno, bollette dimezzate e teatro gratis per chi sceglie il ‘Caracciolo’ - ] ... ecoaltomolise.net
Ai medici che scelgono Agnone incentivi per casa, bollette e tempo libero - Il Comune molisano prova ad arginare la carenza di camici bianchi: 4. avvenire.it
PERSONALE Comune molisano, incentivi ai medici che scelgono il nostro ospedale - L'amministrazione comunale, dunque, contribuirà alle spese dei canoni di fitto per coloro che si trasferiranno nella città alto molisana. statoquotidiano.it
Il Comune di Agnone lancia un’iniziativa concreta per attrarre medici all’ospedale “San Francesco... x.com
Il Comune di Agnone è partner del progetto MOLIDIG – Molise Digitale, un importante programma dedicato alla crescita del territorio attraverso formazione, innovazione e competenze digitali. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente sabato 10 gennaio 2026 facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.