Il Comune di Agnone senza medici | Diamo incentivi a chi verrà a salvare l' ospedale

Il Comune di Agnone, in provincia di Isernia, affronta la carenza di medici offrendo incentivi per incentivare il personale sanitario a lavorare presso l’ospedale San Francesco Caracciolo. Questa iniziativa mira a garantire servizi essenziali alla comunità e a sostenere la struttura ospedaliera in un contesto di crescente difficoltà nel reperimento di professionisti medici.

Per contrastare la cronica carenza di medici e difendere l'ospedale San Francesco Caracciolo, il piccolo comune di Agnone, cittadina in provincia di Isernia, in Molise, lancia un pacchetto di incentivi senza precedenti. La giunta ha stanziato quattromila euro all'anno per l'affitto, il rimborso del 50% delle utenze e una serie di agevolazioni: abbonamento gratuito a teatro, accesso libero a impianti sportivi ed eventi cultuali e parcheggi sulle strisce blu senza pagamento. Una risposta a un'emergenza che va avanti da tempo, tra pensionamenti e nuovi arrivi che non si vedono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

