Il compleanno di Giorgia Meloni a Tokyo ha suscitato numerosi messaggi di auguri e attestazioni di affetto. Nonostante la distanza, molti hanno voluto condividere i propri auguri attraverso commenti, messaggi e post, dimostrando vicinanza e stima. Meloni ha ringraziato tutti per il pensiero e il supporto, sottolineando l’importanza di sentirsi vicini anche lontano.

"Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l'affetto che mi è arrivato anche se sono lontana". Giorgia Meloni oggi compie 49 anni e con un video sui suoi social ringrazia così i suoi follower per gli auguri ricevut i. La premier è a Tokyo per una delle tappe della sua missione in Asia. "Vengo dall'Oman, sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale – ha spiegato – che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l'Italia. Ma nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, siete la mia forza.

