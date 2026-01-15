Il Como non è un miracolo calcistico e non è replicabile
Il percorso del Como negli ultimi diciotto mesi ha attirato l’attenzione di molti, che l’hanno descritto come un sogno, un miracolo o un esempio da seguire. Tuttavia, questa realtà non rappresenta un miracolo calcistico né un modello facilmente replicabile. È il risultato di un insieme di fattori specifici e di un’attenta gestione, che rendono il caso Como unico e difficile da imitare.
Nell’ultimo anno e mezzo il progetto è stato chiamato in tanti modi diversi. C’è chi ha parlato di “sogno”, chi “miracolo”, chi addirittura di esempio. Tutte espressioni che possiedono una chiara c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il Como non è un miracolo calcistico e non è replicabile - Dietro il racconto glamour della squadra lariana, delle star in tribuna e della rincorsa all’Europa c’è un progetto irripetibile: fondato su una ricchezza fuori scala, su un territorio unico e su un’i ... ilfoglio.it
Como-Milan a distanza di un anno Esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, i rossoneri vinsero al Sinigaglia in rimonta 1-2: alla rete di Diao risposero prima Theo Hernandez e poi Rafael Leao Sulla panchina del Diavolo c'era Conceiçao ... reduce facebook
