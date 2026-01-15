Il Como gioca il Milan colpisce | rimonta rossonera al Sinigaglia

Nel match tra Como e Milan, emerge ancora una volta come il risultato possa sorprendere rispetto alla qualità del gioco espresso. Il Como, con una presenza attenta e organizzata, cerca di imporre il proprio ritmo, mentre il Milan, con determinazione, riesce a ribaltare il punteggio. Una partita che conferma come, nel calcio, la vittoria non sia sempre proporzionale alla prestazione.

Il Sinigaglia racconta una storia antica e sempre attuale: chi gioca meglio non sempre vince. Il Como costruisce, domina, impone ritmo e idee. Il Milan incassa, soffre, resiste. Poi colpisce. Tre volte. E se ne va con una vittoria che pesa come un macigno nella corsa ai vertici della Serie A. Il 3-1 rossonero nel recupero della 16ª giornata non è una semplice rimonta: è una lezione di cinismo, esperienza e lettura dei momenti. Il Milan di Milan ribalta una partita che per oltre un’ora sembra girare dalla parte del Como, trascinato da un Maignan irreale e da un Rabiot dominante, autore di una doppietta che spacca la gara. 🔗 Leggi su Como1907news.com

