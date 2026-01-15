Il colpo di scena Cade la capolista Sgambetto La Pieve
Nel match tra Medolla S.F. e La Pieve, la capolista subisce una sorpresa e cade sul campo avversario. La Pieve dimostra determinazione e centra un risultato importante, mantenendo vivo il sogno di classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, grazie alle reti decisive dei giocatori ospiti. Un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri del torneo e aprire nuove prospettive per le prossime gare.
MEDOLLA S.F. 1 LA PIEVE N. 2 MEDOLLA SF: Neri, Pastorelli (58’ Malavasi), Saracino (89’ Leozappa), Hoxha, Sentieri, Vanga, Serroukh, Abusoglu (61’ Trajkovic), Guidone, Franco (72’ Tecku), Adusa. A disp.: Atti, Benassi, Bagni, Zanoli, Bugneac. All. Semeraro LA PIEVE: Mbaye, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani (74’ Sharaf), Montorsi, Cheli, Cantarello (74’ Pellegrino), Gilli (86’ Iazzetta s.v.). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Belfakir, Traversi, Migliaccio. All. Barbi Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia Reti: 53’ Cheli, 70’ Guidone, 84’ Tudini Note: ammoniti Pastorelli, Boriani, Hoxha, Cheli La Pieve sbanca San Felice e infligge alla capolista Medolla San felice il primo ko interno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
