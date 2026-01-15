Il colpo di scena Cade la capolista Sgambetto La Pieve

Nel match tra Medolla S.F. e La Pieve, la capolista subisce una sorpresa e cade sul campo avversario. La Pieve dimostra determinazione e centra un risultato importante, mantenendo vivo il sogno di classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, grazie alle reti decisive dei giocatori ospiti. Un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri del torneo e aprire nuove prospettive per le prossime gare.

