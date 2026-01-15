Il Cisterna Volley sfida Monza con un solo imperativo | Dobbiamo vincere

Il Cisterna Volley si prepara ad affrontare la partita di questa sera alle 20 contro Monza, con un obiettivo chiaro: ottenere la vittoria. La squadra si concentra sulla strategia e sull’impegno, consapevole dell’importanza di questa sfida. Una prestazione solida e determinata sarà fondamentale per raggiungere il risultato sperato, in un match che richiede concentrazione e resistenza.

Un solo imperativo: vincere. Con questa mentalità il Cisterna Volley deve affrontare la gara di questa sera, alle 20.30, al palasport di via delle Province dove arriva Monza. L’appuntamento è di quelli importanti, di quelli che possono cambiare il corso della stagione: la gara va affrontata come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Pallavolo, il Cisterna Volley non sa più vincere: con Padova arriva la quinta sconfitta consecutiva Leggi anche: Cisterna Volley, punti pesanti nella gara con Monza: “Sarà una battaglia” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. VOLLEY | Cisterna pronto alla sfida contro Monza, Lanza: «Solo la salvezza mi renderà felice; Cisterna Volley sfida Vero Volley Monza: emozioni al Palazzetto dello Sport; Cisterna Volley, sfida a Milano per il riscatto. Morato: “Serve una vittoria”; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la quarta giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile. SuperLega, domani alle 20:30 il Cisterna Volley affronta il Monza - L’appuntamento è di quelli importanti, di quelli che possono cam ... latinaquotidiano.it

Pallavolo SL – Cisterna-Monza. Lanza: “Ripartiamo dalla prestazione di Milano” Zimmermann: “In palio punti pesanti” - 2026 propone un posticipo infrasettimanale delicato per gli equilibri della Regular Season. ivolleymagazine.it

Pallavolo SL – Momento delicatissimo in casa Cisterna Volley: la squadra di Morato viene da 8 ko consecutivi - Milano (domenica 11 gennaio), Monza (giovedì 15 gennaio) e Padova (domenica 18 gennaio): un trittico di partite che rappresenta lo spartiacque della stagione del Cisterna Volley. ivolleymagazine.it

’ Cisterna Volley SuperLega | 5a giornata ritorno Ore 20.30 PalaSport di Cisterna, Latina Diretta RaiPlay | VBTV #TrueLove facebook

’ Cisterna Volley SuperLega | 5a giornata ritorno Ore 20.30 Palasport di Cisterna, Latina Diretta @RaiPlay | VBTV #TrueLove x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.