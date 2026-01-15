Il Cinema della Normale | proiezione de ' Il cielo sopra Berlino'
Il Cinema della Normale presenta “Sweet Dreams (are made of Film)”, una rassegna dedicata all’esplorazione della storia del cinema attraverso il tema dell’onirico. La proiezione di “Il cielo sopra Berlino” offre un’occasione per riflettere sulle atmosfere e i simbolismi che caratterizzano questa dimensione. Un’opportunità per apprezzare un classico che invita a introspezione e contemplazione, nel rispetto della tradizione cinematografica.
Il Cinema della Normale torna in sala con “Sweet Dreams (are made of Film)”, una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell’onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
