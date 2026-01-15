Il caso del Policlinico di Caserta | il cantiere riparte i lavoratori no

Il cantiere del Policlinico di Caserta riprende le attività, segnando una fase di ripresa nei lavori di costruzione. Tuttavia, i lavoratori coinvolti continuano a manifestare preoccupazioni e disagio, evidenziando la complessità della situazione. In questo articolo analizziamo gli ultimi sviluppi, le ragioni del rallentamento e le prospettive future per il progetto, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

Tempo di lettura: 3 minuti I lavori al Policlinico Universitario di Caserta sono destinati a ripartire. Ma non per tutti. La ripresa del cantiere, dopo mesi di stallo, avverrà senza il reintegro dei lavoratori licenziati collettivamente nel novembre scorso, segnando una netta frattura tra la continuità dell’opera pubblica e la totale discontinuità occupazionale. Una scelta che riporta sotto i riflettori u na vicenda rimasta finora ai margini dell’informazione, nonostante il peso economico e sociale dell’intervento. Solo pochi mesi fa, nel luglio scorso, un lancio ANSA descriveva un presunto rilancio del progetto: nuovi incontri istituzionali, rassicurazioni sui finanziamenti, un cronoprogramma aggiornato e persino l’ipotesi di un rafforzamento dell’organico nel cantiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

