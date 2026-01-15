Il Carpi e il futuro di Cortesi L’Arezzo si è fatto avanti

L'Arezzo ha manifestato interesse per Matteo Cortesi, capitano del Carpi, nel contesto delle trattative di mercato del girone B. La società toscana ha avviato contatti ufficiali per valutare la possibilità di acquisire il giocatore, che rappresenta un elemento chiave per il club emiliano. Questa operazione potrebbe influenzare il futuro di Cortesi e le dinamiche delle rispettive squadre nelle prossime settimane.

di Davide Setti CARPI L’Arezzo si è mosso ufficialmente per Matteo Cortesi (foto). Il club toscano, che guida il girone ’B’, ha sondato il Carpi per capire se ci sono margini per la cessione del capitano. La risposta del Carpi è stata la stessa che aveva già anticipato il ds Marco Bernardi a fine 2025: Cortesi per il Carpi è un capitale, ha appena rinnovato fino al 2028 con un adeguamento sull’ingaggio, ma non è incedibile. La situazione dunque è molto chiara, il Carpi non ha messo sul mercato Cortesi, né ha bisogno di venderlo per far quadrare i propri conti, ma nel caso in cui arrivasse un’offerta ritenuta congrua allo spessore del giocatore (si parla di una cifra non inferiore ai 250mila euro per farlo andare via), allora potrebbe lasciar partire il suo leader tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

