Il carnevale gentile di Pierre-Louis Mascia tra ironia e meraviglia

Da linkiesta.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale Gentile di Pierre-Louis Mascia è un’opera che unisce ironia e meraviglia, invitando a riflettere sul tema del gioco. In questo articolo, esploriamo le sue caratteristiche e il significato di questa creazione, inserendola nel contesto contemporaneo. Il testo è tratto dal nuovo numero di Linkiesta Etc, disponibile in edicole selezionate a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Mascia non disegna collezioni ma mondi paralleli abitabili, dove il tempo ha deciso di non rispettare più l’agenda e le identità si siedono una accanto all’altra. Il suo gioco dichiarato è quello delle apparenze, ma senza maschere tragiche, più come un carnevale gentile dove il (tra)vestimento è liberazione e non trucco.  La sua moda è un salmo al divenire, alle identità sfuggenti e plurali. Come insegna Gilles Deleuze, l’essere si dà solo nel movimento, nel travestimento, nello scarto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

