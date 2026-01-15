Il Carnevale Gentile di Pierre-Louis Mascia è un’opera che unisce ironia e meraviglia, invitando a riflettere sul tema del gioco. In questo articolo, esploriamo le sue caratteristiche e il significato di questa creazione, inserendola nel contesto contemporaneo. Il testo è tratto dal nuovo numero di Linkiesta Etc, disponibile in edicole selezionate a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Mascia non disegna collezioni ma mondi paralleli abitabili, dove il tempo ha deciso di non rispettare più l’agenda e le identità si siedono una accanto all’altra. Il suo gioco dichiarato è quello delle apparenze, ma senza maschere tragiche, più come un carnevale gentile dove il (tra)vestimento è liberazione e non trucco. La sua moda è un salmo al divenire, alle identità sfuggenti e plurali. Come insegna Gilles Deleuze, l’essere si dà solo nel movimento, nel travestimento, nello scarto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il carnevale gentile di Pierre-Louis Mascia, tra ironia e meraviglia

Leggi anche: Pierre-Louis Loubet è il Re di Tandalò

Leggi anche: La magia del Natale che illumina il Plesso “Giovanni Gentile” dell’I.C. “Sebastiano Bagolino” di Alcamo (TP): un racconto di luce, educazione e meraviglia nel cuore dell’infanzia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Funambolo malinconico | Il carnevale gentile di Pierre-Louis Mascia, tra ironia e meraviglia.

Come da gentile richiesta dei musicisti la parata musicale che abbiamo organizzato gli anni scorsi in modalità abusiva quest'anno entra nel Programma Ufficiale del Carnevale di Venezia 2026. Un pò di Rio de Janeiro al Carnevale di Venezia. #venezia #carn facebook