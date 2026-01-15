Il calciatore Bruno Petrone accoltellato a Chiaia restano in cella i 4 minorenni fermati

Il Tribunale del Riesame ha confermato la detenzione in carcere per quattro minorenni, tra cui un 15enne e tre 17enni, accusati di tentato omicidio nei confronti del calciatore Bruno Petrone, rimasto ferito a Chiaia. La decisione segue l’indagine sulle circostanze dell’incidente, che ha coinvolto anche un episodio di accoltellamento. La vicenda prosegue con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

