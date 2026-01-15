Il Bologna spezza l' incantesimo e torna a vincere | espugnata Verona 3-2 con Orsolni Odgaard e Castro
Il Bologna torna alla vittoria interrompendo una serie negativa, grazie a una prestazione equilibrata e determinata. La squadra ha conquistato tre punti importante in trasferta contro l'Hellas Verona, con reti di Orsolini, Odgaard e Castro. La partita si è conclusa 3-2, dopo un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per i rossoblù nel proseguimento della stagione.
HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-2 MERCATORI: 13' Orban, 21' Orsolini, 29' Odgaard, 44' Castro, 26' st aut. Freuler.. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Unai Núñez 5 (1' st Slotsager 6), Nelsson 5.5, Valentini 5.5; Niasse 5.5 (31' st Cham 6), Suat Serdar 5.5 (7' st Gagliardini 6), Al-Musrati 4.5 (7' st Giovane 6), Bernede 6.5, Bradaric 6; Orban 6.5, Sarr 5.5 (36' st Mosquera sv). In panchina: Perilli, Toniolo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
