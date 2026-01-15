Il Bologna spezza l' incantesimo e torna a vincere | espugnata Verona 3-2 con Orsolni Odgaard e Castro

Il Bologna torna alla vittoria interrompendo una serie negativa, grazie a una prestazione equilibrata e determinata. La squadra ha conquistato tre punti importante in trasferta contro l'Hellas Verona, con reti di Orsolini, Odgaard e Castro. La partita si è conclusa 3-2, dopo un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per i rossoblù nel proseguimento della stagione.

