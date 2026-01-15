Il bodybuilder Arlindo Anomaly de Sousa stroncato dal Synthol a soli 55 anni | aveva bicipiti da 73cm
Arlindo “Anomaly” de Sousa, noto bodybuilder brasiliano, è deceduto a 55 anni a causa di complicazioni legate alle iniezioni di Synthol, tra cui insufficienza renale e liquido nei polmoni. Con bicipiti di 73 cm, era conosciuto per il suo fisico imponente. La sua morte rappresenta un altro esempio delle conseguenze rischiose di pratiche estetiche aggressive nel mondo del bodybuilding.
Nuova tragedia nel mondo del bodybuilding con la notizia del decesso del brasiliano Arlindo "Anomaly" de Souza a soli 55 anni, a seguito delle iniezioni di Synthol nei muscoli: insufficienza renale e liquido nei polmoni, le cause della morte di colui che era conosciuto nell'ambiente come "il vero Braccio di Ferro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
