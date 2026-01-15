Il bodybuilder Arlindo Anomaly de Sousa stroncato dal Synthol a soli 55 anni | aveva bicipiti da 73cm

Arlindo “Anomaly” de Sousa, noto bodybuilder brasiliano, è deceduto a 55 anni a causa di complicazioni legate alle iniezioni di Synthol, tra cui insufficienza renale e liquido nei polmoni. Con bicipiti di 73 cm, era conosciuto per il suo fisico imponente. La sua morte rappresenta un altro esempio delle conseguenze rischiose di pratiche estetiche aggressive nel mondo del bodybuilding.

L’uomo con i muscoli di Braccio di Ferro ma senza forza - Arlindo de Souza ha dei muscoli enormi, un po’ come quelli del famoso “Braccio di Ferro”, ma nonostante questo non è diventato più forte. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.