Il beanie di maglia colorato e in versione oversize è l’accessorio da rivalutare quest’inverno che rinnova l’armadio in un attimo

Il beanie di maglia colorato e oversize è un accessorio pratico e versatile per l’inverno. Perfetto da abbinare a cappotti e altri capi, rinnova facilmente il look senza eccessi. Spesso considerato un elemento scontato, il beanie può invece rappresentare un dettaglio di stile sobrio e funzionale, capace di completare l’outfit in modo semplice ed efficace.

L’accoppiata beanie di maglia e cappotto è un grande classico della stagione fredda e siamo talmente abituati a vederli insieme che non rappresentano più niente di nuovo. A meno che non si giochi d’astuzia. Cambiando appena le carte in tavola, infatti, si può ottenere un outfit molto più interessante del solito. E in maniera davvero semplice. Tutto sta nello scegliere il cappello con cura, puntando su nuove proporzioni e sul colore. In questo modo, si ottiene un accessorio in grado di svecchiare in un attimo anche il più classico dei cappotti, così come i pantaloni e le gonne più minimali. Ecco come fare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il beanie di maglia colorato e in versione oversize è l’accessorio da rivalutare quest’inverno che rinnova l’armadio in un attimo Leggi anche: 5 strategie di styling che la rendono l’accessorio top da sfoggiare quest’inverno Leggi anche: JLo ha sfoggiato l’unico pigiama che vorrai indossare quest’inverno (e lo trovi anche in versione low cost) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il cappello ideale per svecchiare il solito cappotto di ogni giorno è questo. “Urban chic in versione knitwear. Niente batte la comodità di un set coordinato in maglia per esplorare la città. Il dettaglio che fa la differenza Il beanie grigio e gli occhiali oversize per un tocco di carattere. #WinterStyle #OOTD #Knitwear” Borgo St facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.