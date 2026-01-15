Il Baskin arriva in città Un progetto di inclusività

Il Baskin arriva ad Empoli, portando con sé un nuovo modo di vivere lo sport. Questo progetto promuove l’inclusione, offrendo a persone di tutte le età e abilità l’opportunità di giocare insieme. Un’attività che unisce energia, passione e rispetto, creando un ambiente aperto e accogliente per tutti.

EMPOLI Uno sport pensato per tutti, dove l'inclusione, l'energia e la passione si incontrano sul campo. Questo il cuore del nuovo progetto dell' Use Basket, che offrirà la possibilità a persone con e senza disabilità di giocare insieme a pallacanestro. " BaskinUse ", questo il nome dell'iniziativa, che dopo essere stata presentata lo scorso novembre il 17 gennaio vedrà la prima data di attività. Sabato prossimo a partire dalle 9.30 al Pala Giglioli di Ponte a Elsa, infatti, la società empolese organizzerà un allenamento di prova aperto a tutti. Sarà un'occasione imperdibile per conoscere il Baskin e scoprire come si possa vivere lo sport in modo nuovo e coinvolgente.

