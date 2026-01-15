Il bar Gattullo cambia proprietà | dal panino triplo special all’ufficio facce fine di un’epoca

Il bar Gattullo, simbolo storico di Milano, cambia proprietà. Dopo anni di tradizione e legame con la città, si apre un nuovo capitolo per questo locale che ha rappresentato un punto di riferimento per molte generazioni. La sua eredità si concluderà con la conclusione di un’epoca, lasciando spazio a una nuova fase di rinnovamento e continuità.

Milano, 15 gennaio 2026 – Gattullo, molto più di un bar. Un'icona della milanesità. Quella di altri tempi, di un'epoca irripetibile. Gli anni della Milano autentica, da vivere, non ancora patinata e da bere. Svolta storica. Fondato nel 1961, il mitico locale di Porta Lodovica annuncia una svolta storica: dopo tre generazioni la famiglia Gattullo si fa da parte, venendo l'attività al gruppo Vincenzo Dascanio, il cui completo subentro è previsto entro gennaio 2027. Dopo 65 anni il caffè e pasticceria cambia dunque proprietà, promettendo però di "evolvere nel segno della continuità, mantenendo saldo il legame con la tradizione costruita dalla famiglia Gattullo e con i valori che lo hanno reso un punto di riferimento per Milano", come si legge in una nota.

