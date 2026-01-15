Il 22 gennaio a Firenze si terrà uno spettacolo a sostegno dei volontari che trasportano il midollo nel mondo. L’evento mira a sensibilizzare sul percorso dei pazienti affetti da leucemia, dalla diagnosi al trapianto, evidenziando l’importanza del loro ruolo e il valore della solidarietà. Un’occasione per approfondire la complessità di questa sfida e promuovere la speranza di chi affronta questa malattia.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Raccontare il difficile percorso che i malati di leucemia si trovano ad affrontare, dalla scoperta della malattia fino alla rinascita attraverso il trapianto. A Lastra a Sign a va in scena 'Ballare sotto la pioggia', monologo teatrale realizzato da Associazione Culturale Sine Qua Non: l'obiettivo è appunto il racconto del percorso intrapreso dai malati di leucemia. L'appuntamento è il 22 gennaio, alle ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Lo spettacolo, con ingresso su prenotazione obbligatoria, devolverà il ricavato – assicurate le spese di produzione – al Nucleo Operativo di Protezione Civile, associazione di volontari che da oltre trent’anni si occupa della logistica dei trapianti di midollo osseo, trasportando cellule staminali emopoietiche da un capo all’altro del mondo per interventi salvavita su pazienti affetti da leucemie e altre malattie del sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 22 gennaio lo spettacolo a sostegno dei volontari che trasportano il midollo nel mondo

