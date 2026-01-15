Il 19 marzo Accrocca saluterà Benevento Primo incontro con delegati delle diocesi umbre

Il 19 marzo, monsignor Felice Accrocca saluterà Benevento dopo dieci anni di servizio pastorale. In occasione di questo passaggio, incontrerà i delegati delle diocesi umbre, segnando un momento di riflessione e condivisione. Un’occasione per ricordare il suo impegno e prepararsi alle nuove sfide che lo attendono nel suo percorso ecclesiastico.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo dieci anni di intenso servizio pastorale all’Arcidiocesi di Benevento, monsignor Felice Accrocca si prepara a lasciare il Sannio per intraprendere una nuova tappa del suo ministero episcopale. Il Vescovo saluterà il capoluogo sannita giovedì 19 marzo, nel giorno della solennità di San Giuseppe. Alle ore 18.30, nel Duomo di Benevento, presiederà la messa di congedo, occasione di ringraziamento e commiato al termine di un decennio di guida pastorale dell’Arcidiocesi, vissuto in stretto rapporto con il clero, i religiosi e i fedeli del territorio. Conclusa questa fase, l’arcivescovo-vescovo eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno darà avvio al suo nuovo ministero in Umbria, con due ingressi ufficiali scanditi da date di particolare rilievo liturgico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

