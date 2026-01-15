Ida Di Filippo di Casa a prima vista in noto locale di Vasto

Deve essere stata una bella sorpresa quella che Ida Di Filippo, volto di Real Time, ha fatto allo staff di una pizzeria molto nota nel Chietino. L'agente immobiliare, tra le più irriverenti e spumeggianti del programma tv "Casa a prima vista", ha fatto tappa in un locale di Vasto: Ohimà.Come.

La proposta di matrimonio a Ida Di Filippo di Casa a prima vista: il fatidico «sì» davanti ai Faraglioni di Capri - Nelle immagini, la proposta di matrimonio a Ida Di Filippo, nota agente immobiliare del programma tv «Casa a prima vista». video.corriere.it

Ida Di Filippo di Casa a prima vista e la proposta di nozze in barca davanti ai Faraglioni di Capri - Siamo abituati a vedere Ida Di Filippo, la bionda agente immobiliare di Casa a prima vista, sempre sorridente, con la battuta pronta e l’empatia che trapassa i teleschermi. vanityfair.it

