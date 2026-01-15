Ibrahimovic ufficiale all’Ajax il ds Beuker | Soddisfatti del suo arrivo Ha molto potenziale…
L'Ajax ha annunciato l’ingaggio di Maximilian Ibrahimovic, un nuovo talento nel proprio roster. Il direttore sportivo Marijn Beuker ha espresso soddisfazione per l’arrivo del giovane calciatore, sottolineando il suo potenziale. La scelta di investire su Ibrahimovic testimonia l’impegno del club nel rafforzare la rosa con giovani promettenti, confermando la volontà di sviluppare future stelle del calcio europeo.
Maximilian Ibrahimovic è un nuovo giocatore dell'Ajax. Nel comunicato del club olandese le parole del ds Marijn Beuker. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
