IA e guerra van Rooijen Stop Killer Robots | È una realtà senza regole Serve un trattato prima che accada una catastrofe

L'uso dell'intelligenza artificiale in ambito militare rappresenta una sfida crescente, senza regole condivise. Van Rooijen di Stop Killer Robots sottolinea l'urgenza di un trattato internazionale per prevenire possibili catastrofi. Dieci anni fa, la società civile aveva previsto questa evoluzione, evidenziando l'importanza di regolamentare l'IA prima che il suo impiego in guerra possa portare a conseguenze imprevedibili.

“Dieci anni fa la nostra era una misura preventiva, un atto lungimirante da parte della società civile, che aveva capito che un giorno l’intelligenza artificiale sarebbe stata integrata nel settore militare. Adesso quel momento è arrivato, l’IA è già stata integrata nei dispositivi di molte forze armate ma il settore vive una deregulation totale, come nessun’altra forma d’arma”. Prima di diventare direttrice esecutiva della campagna internazionale Stop Killer Robots, l’anno scorso, Nicole van Rooijen ha lavorato per anni per la Croce rossa internazionale Ginevra, occupandosi dell’assistenza ai civili nei teatri di guerra, come l’Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - IA e guerra, van Rooijen (Stop Killer Robots): “È una realtà senza regole. Serve un trattato prima che accada una catastrofe” Leggi anche: Mattarella: non sottovalutare i conflitti, serve una difesa Ue. Crosetto: militari per far sì che non accada qui come in Ucraina Leggi anche: Il gioco del killer, una rete di apprendisti assassini attraversa l'Europa, adolescenti allo sbaraglio che passano dal videogioco alla realtà, senza alcun problema morale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quando l’algoritmo entra nella “kill chain”; Israele permette utilizzo braccialetti GPS per tracciare movimenti dei palestinesi in Cisgiordania, Ong: Atto di sorveglianza e intimidazione. IA e guerra, van Rooijen (Stop Killer Robots): “È una realtà senza regole. Serve un trattato prima che accada una catastrofe” - La campagna per la regolamentazione delle armi autonome, spiega la direttrice dell'associazione, punta a evitare che sul campo di battaglia si usino dispositivi che agiscono e uccidono senza il contro ... ilfattoquotidiano.it

«Lassù è peggio di una guerra» - La prima comunicazione, di quella che sarà ricordata come una delle più gravi tragedie che hanno insanguinato il K2, l ha data Wilco Van Rooijen, il capo cordata olandese, verso le 22 (ora locale) di ... ilgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.