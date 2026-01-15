I verbali di Crans-Montana | le testimonianze dei sopravvissuti i Moretti che cercano di scaricare le colpe e i documenti della ristrutturazione spariti

I verbali di Crans-Montana riportano le testimonianze dei sopravvissuti e le dichiarazioni dei Moretti, che cercano di dissociare le proprie responsabilità. Sono inoltre emersi documenti relativi alla ristrutturazione del locale, scomparsi nel corso delle indagini. Un testimone descrive la scena, ricordando di essere stato tra i primi a lasciare il locale insieme a un amico. Un quadro dettagliato della vicenda emerge da queste testimonianze e dai documenti recuperati.

«Ho capito che la situazione era grave e con il mio amico Niccolò siamo andati verso l'uscita. Siamo stati i primi a lasciare il locale», racconta un testimone. La proprietaria, smentita: «È passato pochissimo tempo tra il momento in cui mi sono accorta che stava succedendo qualcosa e la chiamata dei soccorsi».

“Tutti volevano uscire dalla stessa porta. Il personale è fuggito e non c’era un estintore”. Parlano i sopravvissuti di Crans-Montana - Le nuove testimonianze dei sopravvissuti rivelano dettagli sconcertanti sulla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

Crans Montana, testimonianze dall'inferno. "Ci calpestavamo per salvarci" - MONTANA – Hanno ancora la morte negli occhi, il fumo nei polmoni, il corpo segnato da ferite e ustioni. ticinolibero.ch

Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga

Un incubo tremendo: ecco i resoconti dei superstiti a Crans Montana “Una palla di fuoco sulle scale”. I verbali della strage di Crans Montana x.com

«Facciamo entrare più gente»: l’ordine di Jessica Moretti prima dell’incendio Nuovi verbali choc sulla strage di Crans-Montana. La donna avrebbe forzato il limite di capienza del locale. Intanto il marito Jacques attende la decisione sulla cauzione. "Overcrowdi facebook

