I tassisti dell’Italia siamo noi Breve storia di uno slogan che dice più di mille programmi
Ai tempi della guerriglia semiologica lanciata dal subcomandante Eco, gli intellettuali militanti spendevano molte energie nell’analizzare gli slogan, i cori di piazza, le parole d’ordine dei movimenti di contestazione, come pure il linguaggio del potere. Era la fine degli anni Sessanta, e se ne vedevano delle belle. Oggi questo lavorìo resta spesso confinato nei sotterranei dell’accademia, senza emergere quasi mai nel dibattito pubblico, ed è un vero peccato. Ci sono slogan che meriterebbero un trattato. Prendiamo il coro degli scioperanti contro Uber radunati martedì di fronte a Montecitorio: “Siamo noi, siamo noi, i tassisti dell’Italia siamo noi ”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
