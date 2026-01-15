I talebani spaccati sul divieto a internet | cosa succede in Afghanistan

Dalla presa di potere dei talebani nell'agosto 2021, l'Afghanistan vive una situazione complessa e in evoluzione. Tra le diverse questioni, il dibattito interno tra i leader talebani riguardo al divieto di internet evidenzia le tensioni tra il desiderio di controllare le comunicazioni e la necessità di mantenere rapporti con il mondo esterno. Questa divisione influenzerà le future politiche del governo e il benessere della popolazione afgana.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.