I talebani spaccati sul divieto a internet | cosa succede in Afghanistan
Dalla presa di potere dei talebani nell'agosto 2021, l'Afghanistan vive una situazione complessa e in evoluzione. Tra le diverse questioni, il dibattito interno tra i leader talebani riguardo al divieto di internet evidenzia le tensioni tra il desiderio di controllare le comunicazioni e la necessità di mantenere rapporti con il mondo esterno. Questa divisione influenzerà le future politiche del governo e il benessere della popolazione afgana.
In Afghanistan sono al potere dall'agosto del 2021, cioè dal momento in cui l'esercito statunitense si è ritirato - in maniera piuttosto caotica - dal Paese. Ora però i talebani cominciano a temere un pericolo che potrebbe mettere in discussione il loro regime. Non si tratta però di Donald Trump. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La chiusura di Internet ha diviso i talebani: cosa succede al regime in Afghanistan
Leggi anche: In Afghanistan c'è un paradosso in corso, sotto i talebani il turismo è promosso da influencer occidentali
I talebani "spengono" internet: istruzione delle donne a rischio - A poco più di quattro anni dal ritorno al potere degli studenti islamici a Kabul, le autorità della provincia settentrionale di Balkh hanno ... ilgiornale.it
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan - Il 17 settembre i talebani hanno annunciato un blocco di Internet in cinque province settentrionali, tra cui Kunduz e Balkh. tg24.sky.it
Blackout di Internet in Afghanistan, i talebani negano l'imposizione di divieti - L'interruzione dei servizi Internet è giunto al terzo giorno e ha ripercussioni su banche, imprese, attività umanitarie e viaggi in tutto il Paese asiatico Mercoledì 1 ottobre il governo talebano dell ... it.euronews.com
Il 17 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Bo Palazzo Fascie di Sestri Levante presentazione del libro ATTRAVERSARE LA NOTTE - racconti di donne dall'Afghanistan dei talebani alla presenza dell'autrice e attivista CISDA Cristiana Cella e di Licia Veronesi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.