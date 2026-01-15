I segreti di Affidopoli isolati 321 messaggi e file | arriva la verità di Santini

Pesaro, 15 gennaio 2026 – C'è un tesoretto di 321 'segreti digitali' che la Procura ha deciso di guardare uno per uno. Ed è attorno a questo perimetro che Massimiliano Santini viene nuovamente interrogato dal pubblico ministero, dopo un primo confronto avvenuto lo scorso luglio. Ciò che conta davvero, per la Procura, si riassume in questi numeri: 321 elementi di interesse, pescati da 19 fonti digitali diverse e ordinati in 19 report. È questo il cuore della relazione tecnica dell'ingegner Marco Tinti, consulente tecnico della Procura, depositata agli atti. Per capire come si arriva a questa selezione bisogna tornare indietro.

