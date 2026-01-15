I rifiuti non lasciano le isole | problemi alla nave trasportatrice

Stamattina, presso Palazzo di governo a Napoli, si è svolta una riunione convocata dal prefetto Michele di Bari per affrontare le criticità legate al trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle isole del Golfo. Il focus è stato sulle difficoltà logistiche e sui problemi causati dai guasti alle navi trasportatrici, che impediscono il corretto smaltimento dei rifiuti nelle zone interessate.

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta stamane a Palazzo di governo una riunione dedicata alle problematiche del trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle Isole del Golfo. Alla riunione hanno preso parte i sindaci dei comuni di Barano D'Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida; i presidenti dei Consigli comunali di Forio D'Ischia e Ischia; nonché il Direttore generale del Ciclo integrato dei rifiuti della Regione Campania, Antonello Barretta, i comandanti dell'ufficio Circondariale marittimo di Ischia e di Procida e un rappresentante dell'Arpac.

