I retroscena dell’indagine L’orario la pietra le bugie Così crollò la pista del pirata

L'indagine sulla vicenda ha rivelato dettagli nascosti, tra orari, prove e dichiarazioni contraddittorie. Per un breve periodo, gli investigatori hanno concentrato le proprie attenzioni sulla pista del pirata della strada, analizzando ogni elemento per ricostruire la dinamica dell’incidente. Attraverso un’attenta ricostruzione dei fatti, emerge come alcune incongruenze abbiano portato a riconsiderare le ipotesi iniziali.

di Stefano Brogioni FIRENZE Per qualche ora, forse per qualche giorno, gli inquirenti hanno battuto la pista del pirata della strada. O forse lo hanno soltanto fatto credere, mentre, dentro a un fascicolo aperto per omicidio volontario dal sostituto procuratore Andrea Cusani, si attivavano le intercettazioni e si cominciava a scavare nella vita privata di Franka Ludwig, del compagno e padre di suo figlio di pochi mesi Emiliano Milza e anche di quell'amica che l'aveva accompagnata in quella giornata di trekking e poi "abbandonata". Già, perché qualcosa di strano cominciò a far capolino già dal racconto di Simona Hirsch.

