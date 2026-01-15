Ecco una panoramica dei programmi TV in onda il 15 gennaio 2026, tra fiction, soap e film. Su Rai 1 va in onda “Don Matteo 15”, mentre su Canale 5 si presenta “Forbidden Fruit”. Su TV8 è previsto il film “Armageddon”. Una selezione di appuntamenti per la giornata, pensata per chi desidera scegliere con calma cosa guardare.

Guida ai programmi TV del 15 gennaio 2026: “Don Matteo 15” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Armageddon” su TV8. La prima serata del 15 gennaio 2026 offre su Rai 1 un nuovo episodio di Don Matteo 15, una delle fiction più amate dal pubblico italiano, mentre Rai 2 e Rai 3 scelgono l’approfondimento e la cultura con Ore 14 Sera e Splendida Cornice. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua a investire sulle soap internazionali con Forbidden Fruit, mentre Italia 1 richiama milioni di fan con Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I, uno dei capitoli più intensi della saga. Rete 4 conferma la sua vocazione informativa con Dritto e rovescio, mentre Iris, Canale 20 e Cine 34 offrono una selezione cinematografica che spazia dall’action cult Trappola di cristallo al war?movie Lone Survivor, fino alla commedia italiana La banda dei Babbi Natale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV del 15 gennaio 2026: fiction, soap e film

Leggi anche: Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e film

Leggi anche: Programmi TV 13 gennaio 2026: film, soap e calcio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I nuovi film al cinema dal 15 gennaio: La grazia, Sorry, baby e Prendiamoci una pausa; Arte in tv: Giacometti, Jeff Koons e Oliviero Toscani; Stasera in tv (10 gennaio): Clerici rilancia The Voice Kids, De Filippi riapre C’è posta per te; Programmi TV 15 gennaio 2026: cosa vedere stasera.

I programmi TV del 15 gennaio 2026: fiction, soap e film - Guida ai programmi TV del 15 gennaio 2026: "Don Matteo 15" su Rai 1, "Forbidden Fruit" su Canale 5, "Armageddon" su TV8 ... lopinionista.it