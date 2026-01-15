I problemi nelle scuole | E le comunicazioni del Comune ora solamente su Facebook?

Le recenti criticità nelle scuole di Ravenna evidenziano problemi di gestione e comunicazione. Recentemente, alcuni istituti hanno vissuto disagi, come la chiusura dei bagni per diverse ore, causando disagi agli studenti. Nel frattempo, il Comune ha deciso di comunicare esclusivamente tramite Facebook, sollevando interrogativi sull’efficacia di questo canale per informazioni ufficiali e tempestive.

Anche nelle scuole di Ravenna non sono mancati i disagi. "I ragazzi per diverse ore non hanno potuto usare i bagni che la scuola ha dovuto chiudere – racconta Francesca Massaroli, docente di italiano all'Istituto tecnico per geometri 'Camillo Morigia' –. Alcuni di loro, soprattutto quelli più in difficoltà, si sono fatti venire a prendere dai genitori in modo da poter rientrare a casa". Massaroli aveva letto lì il post pubblicato dal Comune dell'1.15 di notte in cui si faceva riferimento all'intervento in corso per la riparazione. Ma nessuna comunicazione ufficiale è arrivata nella chat della scuola.

«Le scuole di Latina sono troppo vecchie e piene di problemi, servono lavori urgenti» - Le scuole di Latina sono vecchie, mancano gli spazi, soprattutto per il teatro, in alcune si scoppia di caldo e, soprattutto, quando manca l'acqua, devono essere avvertite tempestivamente. ilmessaggero.it

San Lorenzo Maggiore, problemi alla rete fognaria: chiusa la scuola dell’infanzia fino al 9 gennaio - La scuola dell’infanzia del Comune di San Lorenzo Maggiore resterà chiusa da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio 2026. ntr24.tv

Da influencer a professionista delle pubbliche relazioni scolastiche: i social media che interagi...

Edilizia scolastica: segnalare correttamente per ottenere soluzioni reali In Italia parlare di edilizia scolastica significa parlare di sicurezza, salute e diritti fondamentali. Troppe volte, però, i problemi delle scuole vengono trasformati in strumenti di propaganda, facebook

A Conversano riapre la scuola materna in via Giotto: "Risolti problemi di umidità nella struttura" x.com

