I padroni di casa raggiungono la finale dell’AFCON dopo i rigori

I padroni di casa dell’AFCON sono arrivati alla finale, grazie alla vittoria ai rigori. Con questa prestazione, si avvicinano al loro primo titolo continentale dal 1976. La partita rappresenta un momento importante per il calcio nazionale e per i tifosi, che attendono con fiducia l’ultima sfida per conquistare il trofeo. Restate con noi per gli aggiornamenti sulla finale e sui risultati.

2026-01-15 01:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: I padroni di casa sono a una vittoria dal loro primo titolo AFCON dal 1976. Il Marocco ha conquistato il posto nella finale della Coppa d'Africa per la prima volta dal 2004, battendo la Nigeria 4-2 ai rigori dopo un teso pareggio a reti inviolate in semifinale. Gli Atlas Lions non vincono l'AFCON da quando lo fecero nel 1976, e i semifinalisti della Coppa del Mondo 2022 hanno giocato sotto il peso di grandi aspettative in casa mentre cercano di porre fine alla loro attesa per un secondo titolo.

