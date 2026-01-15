I nuovi volti della poesia contemporanea in Malatestiana si presentano le opere di Tiziano Mariani e Claudio Negrato

Domenica 18 gennaio alle ore 17, la Biblioteca Malatestiana ospiterà un incontro dedicato alla poesia contemporanea. Nella Sala Lignea, verranno presentate le opere di Tiziano Mariani e Claudio Negrato, due autori che rappresentano i nuovi volti della poesia odierna. L’appuntamento, promosso da Poesis Aps, offre l’opportunità di conoscere le diverse sensibilità e prospettive della scena poetica attuale.

Dove Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana Quando Dal 18012026 al 18012026 17 Domenica 18 gennaio, alle ore 17, Poesis Aps prosegue con gli appuntamenti dedicati alla poesia. Per l'occasione, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana verranno presentati due poeti contemporanei: Tiziano Mariani e Claudio Negrato. Tiziano Mariani, nato a Cesena nel 1978, è docente di materie letterarie al Liceo scientifico del Sacro Cuore di Cesena. Collabora con la rivista di poesia e letteratura clanDestino e il settimanale Corriere cesenate e durante l'incontro presenterà la sua raccolta poetica di recente pubblicazione "Nelle rughe del tempo" edito da Raffaelli Editore.

