A partire dal 14 gennaio 2026, il Museo del Louvre applicherà un nuovo prezzo ai biglietti per i visitatori extra UE, che passeranno da 22 a 32 euro. Questa modifica comporta un aumento del 45%, mentre i visitatori europei continueranno a pagare il prezzo tradizionale. La decisione mira a differenziare le tariffe in base alla provenienza, mantenendo comunque l'accesso al patrimonio culturale del museo.

P arigi, 14 gen. (askanews) – In coda ma con i documenti alla mano, a partire dal 14 gennaio 2026 il Museo del Louvre ha deciso di emettere biglietti più cari per turisti extra UE. . Louvre aumenta prezzo biglietti del 45% per visitatori extra-UE. Il Louvre ha deciso di aumentare il prezzo per ammirare tutte le straordinarie bellezze, tra cui il sorriso enigmatico della Gioconda di Leonardo da Vinci, per raccogliere fino a 20 milioni di euro all’anno necessari per affrontare “problemi strutturali” e finanziare la ristrutturazione del museo d’arte più visitato al mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I non europei devono pagare 32 euro, contro i 22 del bigllietto tradizionale, ossia il 45% in più

Louvre, prezzo dei biglietti + 45% per visitatori extra-Ue, un turista australiano: «Ingiusto nei confronti di chi arriva da lontano» VIDEO; Dopo il clamoroso furto, il Louvre aumenta il prezzo biglietti

