I Jalisse Alessandra Drusian operata all’anca | Cinque anni di dolore

Alessandra Drusian, voce dei Jalisse, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico all’anca, dopo cinque anni di dolore. La cantante ha deciso di sottoporsi all’operazione per migliorare la qualità della sua vita e riprendere le attività quotidiane. La notizia sottolinea l'importanza di prendersi cura della salute e di intervenire tempestivamente in caso di problemi muscolo-scheletrici.

(Adnkronos) – Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all’anca. A raccontarlo è stato il marito e collega del duo, Fabio Ricci, ospite oggi a La volta buona dove ha raccontato le difficoltà affrontate dalla moglie negli ultimi anni.   “È stata operata una settimana fa, si è portata avanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

