I Jalisse Alessandra Drusian operata all’anca | Cinque anni di dolore

Alessandra Drusian, voce dei Jalisse, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico all’anca, dopo cinque anni di dolore. La cantante ha deciso di sottoporsi all’operazione per migliorare la qualità della sua vita e riprendere le attività quotidiane. La notizia sottolinea l'importanza di prendersi cura della salute e di intervenire tempestivamente in caso di problemi muscolo-scheletrici.

(Adnkronos) – Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all’anca. A raccontarlo è stato il marito e collega del duo, Fabio Ricci, ospite oggi a La volta buona dove ha raccontato le difficoltà affrontate dalla moglie negli ultimi anni. “È stata operata una settimana fa, si è portata avanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - I Jalisse, Alessandra Drusian operata all’anca: “Cinque anni di dolore” Leggi anche: La cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian, operata: “Dopo 5 anni ho pensato alla mia salute” Leggi anche: Jalisse, Alessandra Drusian operata: la foto dall’ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alessandra Drusian dei Jalisse operata in ospedale: “Non c’erano altre soluzioni”, come sta adesso - Alessandra Drusian dei Jalisse parla della sua anca bionica e dell'intervento chirurgico al quale si è dovuta sottoporre. donnaglamour.it

Jalisse, Alessandra Drusian operata: la foto dall’ospedale - Alessandra Drusian dei Jalisse racconta su Instagram di essere stata ricoverata in ospedale e svela cosa le è accaduto. dilei.it

Jalisse, la cantante Alessandra Drusian operata: “Ho un’anca bionica ma sto bene” - La cantante si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico per risolvere un problema che si trascinava da tempo. msn.com

Alessandra Drusian dei Jalisse in ospedale: "Ho messo una protesi all'anca, dopo 5 anni ho pensato alla mia salute" x.com

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, meglio noti come i Jalisse, raccontano il loro amore nato il 6 gennaio 1992, 34 anni fa. Dal colpo di fulmine a una vita condivisa, fatta di famiglia, lavoro e passione. A raccontarlo sono loro stessi, lasciando intatto il cuor facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.