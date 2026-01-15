I Jalisse Alessandra Drusian operata all' anca | Cinque anni di dolore Il racconto del marito Fabio Ricci
Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento all'anca dopo aver vissuto cinque anni di dolore. A condividere la sua esperienza, per la prima volta, è stato il marito Fabio Ricci. La cantante aveva già parlato pubblicamente dei problemi alla sua articolazione, gestiti nel tempo con terapie conservative, prima di decidere di affrontare l’intervento chirurgico.
Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse, si è sottoposta a un intervento chirurgico all'anca. A raccontarlo per la prima volta era stata la stessa cantante sui social, con un post in cui aveva spiegato di convivere da tempo con un problema all'anca, gestito per anni con terapie conservative come fisioterapia, infiltrazioni e farmaci antidolorifici. Una soluzione temporanea che, però, non è bastata. Quindi l'operazione che oggi il marito e collega del duo, Fabio Ricci, ha raccontato da ospite a La volta buona, insieme a tutte le difficoltà affrontate dalla moglie negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Today.it
