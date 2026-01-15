I guasti del multiculturalismo
Il multiculturalismo è spesso presentato come un modello di integrazione e tolleranza. Tuttavia, alcune situazioni evidenziano le sfide e le criticità di questa filosofia. Craig Guildford, capo della polizia delle West Midlands, ha rivolto un saluto alla comunità musulmana di Birmingham, mettendo in luce come le dinamiche culturali possano influenzare la convivenza sociale e la sicurezza pubblica. Un esempio che invita a riflettere sui limiti e le complessità di un modello multiculturale.
A volte una clip dice tutto. Craig Guildford, capo della polizia delle West Midlands britanniche, si rivolge alla telecamera: “Salam alaikum”, disse alla comunità musulmana di Birmingham n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
