I guai di Antonio Conte | peggior girone d’andata della sua carriera

Antonio Conte attraversa il peggior girone d’andata della sua carriera, un risultato che evidenzia difficoltà e sfide recenti. Pur non rappresentando un punto di non ritorno, questa situazione segna un primato negativo e richiede una riflessione sulle prossime strategie per invertire il trend e risollevare la squadra.

Piano, non abbastanza per abbandonare qualsiasi progetto di risalita ma sufficientemente per stabilire un primato negativo. Mai Antonio Conte nella sua carriera in Serie A aveva chiuso il girone d’andata al di sotto della soglia dei 40 punti. Il bottino di 39 messo insieme dal suo Napoli con lo scudetto sulla maglia rappresenta, dunque, un primato su cui il tecnico dei partenopei dovrà costruire un ritorno a passo spedito per giocarsi il tricolore fino a maggio. I numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni. Un anno fa al giro di boa il Napoli, che poi avrebbe festeggiato in primavera, aveva accumulato ben 5 punti in più rispetto a quello attuale: 44 contro 39. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I guai di Antonio Conte: peggior girone d’andata della sua carriera Leggi anche: Il nuovo Conte e la settimana più difficile della sua carriera Leggi anche: Conte, il Napoli e tutte le crisi del secondo anno della sua carriera Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. I guai di Antonio Conte: peggior girone d’andata della sua carriera - Il Napoli fatica pur con lo scudetto cucito sulla maglia: il girone d'andata chiuso a 39 punti rappresenta il peggiore della carriera di Antonio Conte alla guida di un top club in Italia ... panorama.it

Conte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio - Il turno di Champions League è finito in maniera quasi drammatica per il ... diregiovani.it

Carobbio inguaia Conte “Sapeva della combine” - L’ex giocatore del Siena e capitano dell’Albinoleffe, che gli inquirenti giudicano credibile, ha rivelato particolari decisamente scottanti su un paio di ... bergamonews.it

Antonio si presenta a mani vuote, Lello avverte il socio: "Porta ciò che mi serve o sei nei guai" facebook

Intervista con Antonio Incalza, tra i protagonisti della serie "Gomorra - Le Origini": "Fucariello è furbo, simpatico e combina sempre guai" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.