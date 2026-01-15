I Gatti Mézzi a La Città del Teatro con il loro nuovo tour teatrale

I Gatti Mézzi presentano il loro nuovo tour teatrale a La Città del Teatro. Dopo aver attraversato vari palcoscenici, tornano in un ambiente che valorizza la loro musica e il loro stile originale. Questo spettacolo rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del gruppo, in un contesto intimo e rispettoso delle atmosfere proprie del teatro. Un evento dedicato agli appassionati di musica e teatro, in cui si uniscono arte e interpretazione.

I Gatti Mézzi tornano a casa.E lo fanno nel luogo che più di ogni altro restituisce senso e profondità alla loro musica: il teatro.Venerdì 20 febbraio alle ore 21, il duo pisano formato da Tommaso Novi e Francesco Bottai sarà in concerto a La Città del Teatro di Cascina, per una serata speciale.

