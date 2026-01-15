I furgoni cinesi a guida autonoma sbandano e invadono i marciapiedi | i video virali

Recenti video condivisi sui social cinesi mostrano furgoni a guida autonoma che, in diverse occasioni, sbandano e invadono i marciapiedi. Questi episodi evidenziano alcune criticità delle tecnologie di veicoli autonomi, ribadendo l'importanza di un’accurata fase di test e regolamentazione. Nonostante le promesse di innovazione, i mezzi senza conducente continuano a suscitare dubbi sulla loro affidabilità e sicurezza nel contesto urbano.

Sui social cinesi impazzano i video dei camion senza pilota che provocano disastri. Tra traiettorie improbabili e goffi tentativi di restare in carreggiata, i mezzi che avrebbero dovuto incarnare il futuro della mobilità sono finiti per trasformarsi in un meme.

Cina, l'industria auto si interroga sulla guida autonoma Level 3 - è considerato uno degli elementi per lo sviluppo dell'industria automobile e quindi di ... ansa.it

