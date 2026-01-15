I due ex membri accusano il cantante di averli sottopagati e di aver trattenuto parte dei guadagni dagli ascolti streaming

Due ex membri dei Police, Andy Summers e Stewart Copeland, hanno intentato una causa contro Sting, accusandolo di averli sottopagati e di aver trattenuto parte dei guadagni derivanti dagli streaming. La richiesta di risarcimento potrebbe superare i nove milioni di euro. La disputa evidenzia ancora una volta le complesse questioni finanziarie che possono sorgere nel mondo della musica e dello spettacolo.

Anche le leggende del rock hanno i loro conti da regolare. Andy Summers e Stewart Copeland, rispettivamente chitarrista e batterista dei Police, hanno avviato una causa legale contro Sting, chiedendo una cifra che potrebbe superare i nove milioni di euro. Al centro della disputa ci sono le royalties generate dalle canzoni della band, in particolare quelle provenienti dallo streaming e dai download digitali. L'accordo dei Police sulle royalties in crisi per colpa di Spotify. Tutto ha origine da un patto siglato nel 1977, poi formalizzato e aggiornato negli anni successivi, che stabiliva come condividere i proventi dei brani tra i membri del gruppo.

