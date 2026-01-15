I Carabinieri proseguono il ciclo di incontri sulla legalità nelle scuole

I Carabinieri della Compagnia di Benevento continuano il ciclo di incontri sulle tematiche della legalità e della cittadinanza attiva nelle scuole. Ieri, all’Istituto IC Bosco Lucarelli, hanno coinvolto circa 70 studenti delle terze classi, rafforzando l’importanza dell’educazione civica tra i giovani. Questi incontri rappresentano un momento di confronto e sensibilizzazione, volto a promuovere valori fondamentali per una società rispettosa delle regole.

Ieri all’Istituto IC Bosco Lucarelli grande partecipazione di 70 studenti delle terze classi. I Carabinieri della Compagnia di Benevento proseguono con successo il ciclo di incontri formativi sulla legalità e la cittadinanza attiva nelle scuole, confermando il loro impegno costante nell’educazione dei giovani. Ieri mattina, presso l’Istituto IC Bosco Lucarelli, si è svolto un evento dedicato che ha coinvolto 70 studenti delle terze classi, in una giornata ricca di spunti e interazioni dirette con i militari. L’iniziativa fa parte di un programma nazionale consolidato promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - I Carabinieri proseguono il ciclo di incontri sulla legalità nelle scuole Leggi anche: Carabinieri nelle scuole del Comasco prima delle vacanze: incontri sulla “cultura della legalità” con 750 studenti Leggi anche: Legalità e prevenzione, proseguono gli incontri dei Carabinieri in Alta Irpinia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cultura della legalità, l’istituto ‘Bosco Lucarelli’ di Benevento a scuola con i carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Benevento proseguono con successo il ciclo di incontri formativi sulla legalità e la cittadinanza attiva nelle scuole, confermando il loro impegno costante nell’educaz ... ntr24.tv

Carabinieri, Tajani e Luongo avviano un ciclo di incontri sulla diplomazia alla Scuola Ufficiali - Carabinieri, il ministro Tajani e il comandante generale Luongo avviano un ciclo di incontri sulla diplomazia alla Scuola Ufficiali ... msn.com

Carabinieri, come combattere il bullismo. Attenzione alta a Trieste - "Chiedere aiuto non è debolezza; parlate con un adulto; raccontate agli insegnanti, magari col supporto dei compagni; rimanete in contatto con gli amici e non perdete la fiducia negli altri; tenete un ... ansa.it

MARZANO DI NOLA, SCATTONO I CONTROLLI AMBIENTALI: DENUNCIATO IMPRENDITORE EDILE Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali contro i reati ambientali nel territorio di Marzano di Nola. Nel corso di un’attività mirata, condotta dal Nucleo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.