I brand delle influencer funzionano ancora? Dopo il caso Ferragni si cambia strategia

Da iodonna.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il caso Ferragni e la sua recente assoluzione, si torna a interrogarsi sull’efficacia dei brand creati dalle influencer. In Italia, questa strategia sembra aver perso parte della sua forza, sollevando dubbi sul futuro di tali iniziative. Quali sono le tendenze attuali e le prospettive per i brand delle influencer nel contesto italiano? Un’analisi obiettiva e approfondita aiuta a comprendere i cambiamenti in atto.

D opo il caso Ferragni, conclusosi ieri con l’assoluzione della stessa, la domanda è diventata quasi automatica: i brand fondati dalle influencer hanno ancora un futuro? In Italia il modello sembra essersi incrinato, se non addirittura esaurito. Negli Stati Uniti, invece, la risposta è più articolata, e sorprendentemente meno pessimista. Non tanto perché il sistema sia immune da scandali o contraddizioni, quanto perché sta cambiando forma. Chiara Ferragni torna con una “Rivoluzione Romantica”: capsule per cuori infranti X Quello che emerge chiaramente dai report di Business of Fashion, dalle analisi di mercato e dalle nuove strategie dei brand è che l’era dell’influencer come semplice moltiplicatore di visibilità è finita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

i brand delle influencer funzionano ancora dopo il caso ferragni si cambia strategia

© Iodonna.it - I brand delle influencer funzionano ancora? Dopo il caso Ferragni si cambia strategia

Leggi anche: Ancora problemi per Chiara Ferragni, nuove accuse: non c’è pace per l’influencer, ecco i fatti

Leggi anche: Pensioni, si cambia ancora. Salta la stretta sul riscatto. E in manovra c’è un caso armi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

FlyTrendy Group, si spegne la piattaforma di influencer marketing: chiude dopo 6 anni la community con oltre 22mila web star - Dopo sei anni finisce su un binario morto FlyTrendy Group, piattaforma di “influencer marketing” con una community di oltre 22. affaritaliani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.