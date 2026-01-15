I brand delle influencer funzionano ancora? Dopo il caso Ferragni si cambia strategia

Dopo il caso Ferragni e la sua recente assoluzione, si torna a interrogarsi sull’efficacia dei brand creati dalle influencer. In Italia, questa strategia sembra aver perso parte della sua forza, sollevando dubbi sul futuro di tali iniziative. Quali sono le tendenze attuali e le prospettive per i brand delle influencer nel contesto italiano? Un’analisi obiettiva e approfondita aiuta a comprendere i cambiamenti in atto.

D opo il caso Ferragni, conclusosi ieri con l’assoluzione della stessa, la domanda è diventata quasi automatica: i brand fondati dalle influencer hanno ancora un futuro? In Italia il modello sembra essersi incrinato, se non addirittura esaurito. Negli Stati Uniti, invece, la risposta è più articolata, e sorprendentemente meno pessimista. Non tanto perché il sistema sia immune da scandali o contraddizioni, quanto perché sta cambiando forma. Chiara Ferragni torna con una “Rivoluzione Romantica”: capsule per cuori infranti X Quello che emerge chiaramente dai report di Business of Fashion, dalle analisi di mercato e dalle nuove strategie dei brand è che l’era dell’influencer come semplice moltiplicatore di visibilità è finita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

