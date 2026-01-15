Honor Magic8 Pro, disponibile in Italia, rappresenta un nuovo modello di smartphone con caratteristiche avanzate e un focus sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo integra hardware di ultima generazione e un design orientato alla semplicità d'uso, offrendo un'interfaccia intuitiva e funzionalità innovative. Questo articolo fornisce dettagli sulle specifiche tecniche, il prezzo e la data di uscita del Magic8 Pro nel mercato italiano.

(Adnkronos) – HONOR ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia del Magic8 Pro. Il dispositivo si posiziona come punto di riferimento per l'ecosistema basato sull'intelligenza artificiale, combinando un hardware di ultima generazione con un approccio "human-centric" volto a semplificare l'interazione quotidiana tra utente e tecnologia. Il pilastro del nuovo Magic8 Pro è il comparto fotografico, potenziato dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: La batteria di HONOR Magic8 Pro in Europa con due peggioramenti

Leggi anche: Nuove informazioni su design e specifiche tecniche di HONOR 500 Pro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Honor Magic8 Pro Air: svelato il design del prossimo campione di leggerezza e autonomia; Honor sta per presentare Magic 8 Air, il suo primo smartphone supersottile; HONOR Magic 8 Pro Air in mostra nelle prime immagini: sottile, compatto e con qualcosa di già visto; Anche Honor punta sui sottilissimi: in arrivo l'annuncio del Magic 8 Pro Air, sarà più leggero di iPhone Air.

Honor Magic8 Pro: specifiche, prezzo e uscita in Italia - Il nuovo flagship Honor punta su l'imaging mobile con teleobiettivo da 200MP, AI di ultima generazione e processore Snapdragon 8 Elite ... msn.com