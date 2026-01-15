Hockey ghiaccio importante successo di Bolzano in casa di Fehervar nella serata di ICE League

Nella serata di ICE Hockey League 2026, Bolzano ha ottenuto un importante risultato in trasferta contro Fehervar. La partita, tra le due sole in programma, ha evidenziato la competitività della squadra italiana nel campionato europeo. Un successo che rafforza la posizione di Bolzano nella stagione, confermando l’interesse crescente per il hockey su ghiaccio in Italia e nel panorama internazionale.

Due soli match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena in casa di Fehervar e ha centrato un importante successo. Gli altoatesini interrompono una serie di tre sconfitte consecutive all'overtime raggiunge Salisburgo al terzo posto in classifica generale con 69 punti. FEHERVAR AV19-BOLZANO 3-4 Gli altoatesini passano subito in vantaggio con Mantenuto che sblocca il punteggio al minuto 14:36. I padroni di casa rispondono nel secondo tempo con Terbocs che pareggia i conti al 31:59, quindi passano a condurre con Hari al 32:27.

