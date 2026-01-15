Jodie Foster ha condiviso la sua esperienza nel mondo del cinema, evidenziando le difficoltà di affrontare un ambiente maschilista fin dalla giovane età. Durante un’intervista su NPR, ha raccontato come, nonostante le aggressioni misogine, il suo ruolo di potere a soli 12 anni le abbia offerto una certa protezione dagli abusi sessuali. La sua testimonianza apre una riflessione sulle sfide e le dinamiche di un settore spesso dominato da stereotipi di genere.

Jodie Foster, durante una intervista nel programma “Fresh Air” in onda sull’emittente radiofonica Npr, ha parlato del mondo del cinema e soprattutto di come sia stato difficile farsi spazio, in un ambiente maschilista soprattutto agli inizi della carriera. Anche se è stata salvata proprio dal suo talento. L’attrice e regista 63enne ha dichiarato di essere riuscita a sfuggire alle violenze sessuali nel mondo del cinema grazie al potere acquisito in giovane età: “Il successo precoce mi ha protetta dagli abusi a Hollywood” Intervistata nel programma “Fresh Air” in onda sull’emittente radiofonica Npr, la 63enne attrice e regista statunitense ha spiegato che la sua nomination all’Oscar del 1977 per “Taxi Driver”, all’età di 14 anni, in cui interpretava una giovane prostituta, le avrebbe probabilmente “salvato la vita” dai predatori dell’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito aggressioni misogine, ma a soli 12 anni avevo già un certo potere e questo mi ha protetta dagli abusi di sessuali”: lo rivela Jodie Foster

Leggi anche: «Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei»

Leggi anche: Noyz Narcos: «Mi affascina l'immaginario violento ma io non lo sono. Questo governo ha vinto perché nessuno lo ha contrastato. La musica? Mi ha liberato dai lavori pesanti, ma non mi vergognerei di tornare a farli»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Jodie Foster: "Il successo precoce mi ha protetta dagli abusi a Hollywood" - L'attrice e regista ha raccontato nel programma Fresh Air come la nomination aglo Oscar a14 anni l'abbia protetta dai predatori: “Dopo la prima nomination ... msn.com