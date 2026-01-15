Ho perso il libretto dell' auto ma gliel' avevano sequestrato i carabinieri e intanto guidava liberamente | denunciato
Un giovane di 21 anni si è rivolto alla polizia locale di Bresso, Milano, dichiarando di aver perso il libretto di circolazione dell’auto. Tuttavia, durante i controlli, è emerso che il documento gli era stato sequestrato dai carabinieri, e lui aveva comunque continuato a guidare. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le procedure legali e di conoscere lo stato dei propri documenti di circolazione.
“Ho smarrito il libretto di circolazione dell'auto”. Si è presentato con questa richiesta un 21enne in comando, dalla polizia locale di Bresso (Milano). Il ragazzo ha chiesto di denunciare lo smarrimento della carta di circolazione della sua Volkswagen Golf. Ha spiegato di aver esibito il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
