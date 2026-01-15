Ho perso il libretto dell' auto ma gliel' avevano sequestrato i carabinieri e intanto guidava liberamente | denunciato

Un giovane di 21 anni si è rivolto alla polizia locale di Bresso, Milano, dichiarando di aver perso il libretto di circolazione dell’auto. Tuttavia, durante i controlli, è emerso che il documento gli era stato sequestrato dai carabinieri, e lui aveva comunque continuato a guidare. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le procedure legali e di conoscere lo stato dei propri documenti di circolazione.

